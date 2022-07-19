Вашингтон, , 00:07 — REGNUM Вашингтон и десятки его союзников заставят Китай серьезно заплатить, если Пекин начнет помогать России с поставками оружия или с обходом санкций, заявил пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс в ходе брифинга.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, американские власти пока не видят подобных действий со стороны КНР, но пристально следят за всеми шагами китайской стороны в вопросе соблюдения санкций.

Прайс также отметил, что госсекретарь США Энтони Блинкен повторил это предупреждение главе МИД Китая Ван И в рамках их недавней встречи.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июля министерство обороны КНР потребовало от американских властей немедленно отказаться от сделки по продаже Тайваню оружия на сумму $108 млн.

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