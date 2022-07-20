Ереван, 20 июля, 2022, 23:32 — ИА Регнум. Стабильность в закавказском регионе является чрезвычайно важным для безопасности России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 июля заявил главный редактор сайта kavkazoved.infoАндрей Арешев.

Андрей Арешев

В интересах России сохранение стабильности в Закавказье и сохранение хотя бы некоего взвешенного и многовекторного внешнеполитического курса Еревана, Баку и Тбилиси, с учётом ими озабоченности Москвы и исключения превращения этих республик в откровенно враждебные по отношению к России. Если американцы заинтересованы в дестабилизации в регионе, то Москве важно, чтобы не из Армении, не из Азербайджана и не из Грузии не исходили какие-то бы ни было угрозы в связи с той ситуацией, которая складывается на Украине и вокруг Украины. Я имею ввиду не только военно-политические угрозы, но и информационные, и весь тот комплекс угроз, который некоторые наблюдатели именуют «гибридной войной», и которая ведётся США и их союзниками против России не только на Украине, но и повсеместно. В том числе, и в Закавказье, и в Туркестане, где, с учётом беспорядков, происшедших только в 2022 году — В Казахстане, Горном Бадахшане, Каракалпакии — может завариться нешуточная каша.