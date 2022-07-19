Париж, , 00:32 — REGNUM По меньше мере один человек стал жертвой стрельбы в баре в 11-м округе Парижа, сообщил в своем микроблоге мэр округа Франсуа Воглен.

Пистолет

Инцидент произошел в заявлении под названием Chicha на rue Popincourt. Еще четверо человек пострадали. Воглен подчеркнул, что мотивы преступления пока не известны.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июля 14 человек погибли в результате стрельбы в баре на окраине южноафриканского города Йоханнесбург.

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