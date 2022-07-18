Нижний Новгород, 19 июля, 2022, 00:12 — ИА Регнум. В пятиэтажном доме на улице Баумана, 50 в Нижнем Новгороде произошёл взрыв неизвестного вещества. Об этом сообщает пресс-служба управления МЧС по Нижегородской области.

t. me/yuriy_shalabaev Дом в Нижнем Новгороде, где произошел взрыв

«По предварительной информации, произошел хлопок неизвестного вещества с последующим обрушением межквартирной перегородки, а также разрушением трех стекол оконных проемов», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в результате инцидента никто не пострадал. Из здания эвакуировали 37 жильцов двух подъездов, в том числе шесть детей.

Глава города Юрий Шалабаев в своем telegram-канале уточнил, что обрушилась стена между двумя квартирами. На месте работают специалисты экстренных служб. С жителями встретился глава Ленинского района Александр Кулагин. Поручено оказать всю необходимую помощь.

В настоящее время устанавливаются причины произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 7 июня в однокомнатной квартире на третьем этаже пятиэтажного дома в Богородске произошел хлопок газовоздушной смеси. Пострадали два человека — 55-летняя женщина и шестимесячный ребенок. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 328 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей»).

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