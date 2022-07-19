Тюмень, , 00:04 — REGNUM В Тюмени вакцина от коронавируса «Спутник Лайт» стала платной. Об этом сообщает портал 72.ru.

Вакцинация Екатеринбург.рф

Жительница Тюмени решила ревакцинироваться однокомпонентной вакциной, пришла в поликлинику №13.

«В итоге однокомпонентная вакцина только платная. Нам объяснили, что тот препарат, который ставили бесплатно, был сроком до апреля 2022 года. Теперь он просрочен!» — возмущается тюменка.

Прививка «Спутник Лайт» обойдётся тюменцам, судя по прейскуранту, утверждённому 12 июля 2022 года, 730 рублей.

«Вакцинация против коронавирусной инфекции для граждан РФ является бесплатной. Для иностранных граждан — на платной основе. Но так как в связи с отсутствием вакцины «Спутник Лайт» бесплатной (последнее поступление в регион по распределению МЗ 27.01.2022 — 32 400 доз, 21.03.22 — 50 доз), то и граждане РФ при желании добровольно могут вакцинироваться на платной основе», — заявили изданию в информационном центре правительства региона.

Отмечается, что исчезновение вакцины «Спутник Лайт» тюменцы заметили ещё в июне. Им рекомендовали тогда ревакцинироваться от коронавируса двухкомпонентным «Спутником V».