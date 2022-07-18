Астана, 19 июля, 2022, 00:03 — ИА Регнум. Политические элиты Казахстана не готовы рвать отношения с Западом так как уверены, что Россия «ничего не предпримет, а с Китаем они договорятся». Об этом ИА REGNUM сказал казахстанский политолог Максим Казначеев, комментируя публикацию списка стран, которые могут помочь России обойти наложенные санкции. Среди таких стран США назвали Казахстан и другие государства региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

По мнению политолога, США пытаются «надавить на политическую элиту Казахстана».

«Вашингтон хочет понять до какой степени Нур-Султан готов идти на уступки и насколько последовательно может придерживаться западных санкций против России», — пояснил эксперт.

Казначеев отметил, что «в зависимости от действий президента в рамках блокирования серого импорта в Россию, США будут принимать решение о вторичных санкциях для Казахстана». Однако, публикация подобных списков не единственный инструмент воздействия на Нур-Султан.

«У США к Казахстану есть набор возможных санкционных претензий, касающихся, например, нарушений прав человека (Речь идет о январских беспорядках в январе 2022 года — прим. ИА REGNUM). США пытаются продавить Казахстан на ужесточение контроля за движением санкционных товаров. С учетом того, что Нур-Султан больше заинтересован в контактах с Западом, чем Запад в контактах с Казахстаном — эта схема может сработать».

Эксперт отметил, что политиков в Казахстане давно предупреждали о том, что «усидеть на нескольких стульях уже физически невозможно».

«Казахстанские элиты в этом сомневались и до сих пор рассчитывают на возможность лавирования между несколькими геополитическими центрами силы. Это будет сделать сложнее, чем раньше, ведь пространство для маневра сужается и в любом случае, Казахстану придется делать выбор — коллективный Запад или большая Евразия».

Политолог отметил, что «несмотря на очевидность выбора, в силу экономических взаимозависимостей в рамках большой Евразии, неготовность Казахстана рвать отношения с Западом остается прежней».

«Абсолютно компрадорская политическая элита Казахстана не готова бороться за суверенный статус во взаимоотношениях с Западом», — пояснил он.

Отвечая на вопрос о возможной реакции партнеров по ЕАЭС и ШОС на подобную тактику Казахстана эксперт отметил, что «элиты Казахстана верят, что Москва ничего не предпримет, а с Пекином они всегда договорятся».

«Власти Казахстана наивно считает, что отношения с Москвой будут развиваться точно также, как они развивались последние 30 лет. Пока эта иллюзия в Акорде широко распространена — Казахстан продолжит заигрывать одновременно с несколькими геополитическими игроками», — резюмировал он.