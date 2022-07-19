Ереван, 20 июля, 2022, 00:56 — ИА Регнум. США стремятся превратить всё Закавказье в геополитическое пространство, чуждое России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 июля заявил главный редактор сайта kavkazoved.infoАндрей Арешев.

Андрей Арешев

Директор ЦРУ посетил с визитом не только Ереван, но и Баку и Тбилиси. Просто об этом меньше говорят. Высокопоставленных американские чиновники не ездят отдельно в Ереван, для них важно всё Закавказье. Надо обращать внимание, прежде всего, на это. Понятно, что даже и местные эксперты во многом не в курсе, о чём говорил встречавшийся с премьер-министром Арменииглава ЦРУ. Но с учётом той ситуации, которая вообще складывается на постсоветском пространстве с учётом специальной военной операции на Украине, интересы бывших наших американских так называемых «партнёров» понятны. Это, прежде, всего сколачивание антироссийского фронта и присоединение Армении к антироссийским акциям. И, не исключено, что прощупывание почвы в регионе относительно каких-либо провокаций, с учётом нахождения в Нагорном Карабахе российского миротворческого контингента. То же самое касается и Грузии — это присоединение к антироссийским санкциям и смещение позиций Тбилиси в более антироссийскую сторону. То же самое, с учётом местной специфики, применимо и к Азербайджану. Таким образом, американцы пытаются превратить Закавказье в чуждое России геополитическое пространство.