Йошкар-Ола, , 23:47 — REGNUM Марий Эл стала первым регионом России, где запустили проект мониторинга безопасности пешеходных переходов. В Йошкар — Оле проекту дали старт вице-спикер Госдумы РФ Анна Кузнецова и врио главы Марий Эл Юрий Зайцев, сообщает пресс-служба правительства республики.

Пешеходный переход

«Именно отсюда, из Йошкар-Олы, будет запущен новый мониторинг безопасности пешеходных переходов перед больницами, детскими садами, школами и другими социальными объектами», — отметила Анна Кузнецова и добавила, что если судить по отчетам ГИБДД, скоро наступит самый опасный месяц — август.

Врио главы Марий Эл выразил благодарность за внимание к региону и подчеркнул, что данный визит — это возможность не только обсудить запуск проекта, но и решить другие актуальные проблемы.

В числе проблемных вопросов Кузнецова выделила низкую степень информированности населения о мерах социальной поддержки и предложила организовать «горячую линию», куда жители смогут обратиться за более подробной информацией.

В ходе встречи стороны также обсудили вопросы организации оздоровительной кампании для детей, обеспечение лекарственными препаратами, помощь детским домам, интернатам и учреждениям, где находятся дети с особенностями развития.

Как сообщало ИА REGNUM, в текущем году в Марий Эл на меры социальной поддержки могут рассчитывать около 9 тыс. человек. На это направлено 56,9 млн рублей. К 1 июня помощь уже получили 3,75 тыс. жителей республики.