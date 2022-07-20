Белград, , 00:04 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич за последний год три раза пытался организовать визит в Ясеновац, где во время Второй мировой войны находился концентрационный лагерь хорватских усташей. Об этом Вучич рассказал журналистам 18 июля в Белграде.

Памятник жертвам Ясеноваца Petar Milošević

По словам Вучича, первый раз он попросил правительство Хорватии разрешить ему приехать с визитом в Ясеновац 2 сентября 2021 года. Уже 4 сентября кабинет премьер-министра Хорватии Андрея Пленковича ответил ему, что момент неподходящий из-за внутриполитической ситуации в стране.

«Мы с этим согласились, мы считаем, что так надо поступать с партнерами. Для нас Хорватия важна, у нас с ней 1,5 миллиарда товарооборота. Для нашего экспорта Хорватия чрезвычайно важна, также нам важно положение сербов в Хорватии и хорватов в Сербии. Мы сказали — нет проблем», — процитировал слова Вучича телеканал Н1.

После этого 1 марта сербская сторона попросила хорватскую организовать визит Вучича в Ясеновац 5 марта.

«Два дня спустя мы получили ответ — в данный момент визит нежелателен», — отметил Вучич.

По словам президента Сербии, поэтому он решил поехать в Ясеновац 17 июля в частном порядке.

«Просто позорно то, что прошел 81 год с тех пор, как в Европе возник один из самых ужасных нацистских лагерей смерти, в котором до сих пор не был ни один президент Сербии. Я был дважды, но тогда, когда я не был президентом. Я хотел поехать туда, пока я президент, хотел отдать дань уважения сербским жертвам, чтобы показать, что мы их никогда не забудем, так же, и как жертв среди евреев и цыган», — рассказал Вучич.

Президент Сербии добавил, что его страна идет по пути евроинтеграции и верит в свободу передвижения как в одну из главных ценностей ЕС. Поэтому Вучич приготовил паспорт, чтобы предъявить его на границе, думая, что в соответствии с политикой ЕС никто не откажет ему в свободе передвижения. Тем не менее, оказалось, что для граждан Сербии Ясеновац — это своего рода «закрытый город», отметил Вучич.

Напомним, что хорватские власти 17 июля отказали президенту Сербии Александру Вучичу в посещении мемориального комплекса на месте концлагеря Ясеновац. Глава МИД Сербии Никола Селакович заявил, что власти в Загребе пытаются обелить фашистский хорватский режим времен Второй мировой войны и поэтому запрещают проводить в стране мероприятия в честь жертв Ясеноваца.