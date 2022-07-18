Ижевск, , 23:19 — REGNUM В деревне Нижний Сырьез Алнашского района состоялось открытие роботизированной фермы на 300 голов крупного рогатого скота. Об этом сообщает пресс-служба правительства Удмуртии.

Корова

Строительство фермы началось ещё в 2021 году. В регионе уже существует 10 таких ферм, пять из них — на территории Алнашского района. На данный момент объект оборудован двумя роботами для доения, ещё два планируется установить позже. Так же в планах строительство второго такого же коровника на 300 голов, для него уже подготовлено место.

В Удмуртии вот уже несколько лет реализуется программа «Один миллион тонн молока», благодаря которой хозяйства республики могут получить средства на строительство новых и реконструкцию старых объектов, а также на закупку оборудования. В этом году субсидии по этому направлению составили 120,7 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с начала текущего года из Удмуртии в Монголию, Узбекистан и Китай было экспортировано почти 600 тон животноводческой продукции. В Монголию вывезено 357 тонн продукции свиноводства, в Узбекистан — 85,5 тонн молочной продукции и 150 тонн сухой молочной сыворотки в Китай.

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