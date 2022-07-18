* запрещённая в России организация

Кабул, , 23:19 — REGNUM Фронт национального сопротивления Афганистана сообщает, что в ходе боев в провинции Баглан было убито 17 боевиков «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из элитных подразделений «Бадри» и «Умари», передаёт газета «8 Собх».

В Афганистане Иван Шилов © ИА REGNUM

Представитель Фронта национального сопротивления Себгатулла Ахмади сообщил в Twitter, что члены «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были убиты в результате боестолкновения в долине Касан Андараба.

По его словам, министр обороны талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Якуб Муджахид, отвечавший за руководство боевыми действиями, вернулся в Кабул после потерь, понесенных спецназом.