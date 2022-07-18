Газни, Афганистан, , 23:10 — REGNUM Вооружённые люди совершили нападение на район Паштунабад в четвёртой зоне безопасности афганского города Газни, сообщает газета «8 Собх».

Газни. Афганистан

По информации издания, неизвестные подвергли район обстрелу и затем скрылись. О возможных пострадавших в результате атаки пока не сообщается.

До настоящего времени ни одна группировка не взяла на себя ответственность за нападение.

Целенаправленные нападения в провинции Газни ранее осуществлялись членами движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).