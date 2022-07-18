* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 18 июля, 2022, 23:05 — ИА Регнум. Представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовали управляющего Fiber Сable, сети кабельного телевидения в афганской провинции Саманган, сообщает газета «8 Собх».

Афганистан

По информации источников издания, Назар Мохаммад Мохаммади был арестован 17 июля в городе Айбак, административном центре Самангана.

Причина его ареста пока не называется. Представители «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не дали никаких комментариев в связи с инцидентом, при этом запретив кому-либо видеться с арестованным.

Samangan Fiber Cable — сеть кабельного телевидения, имеющая официальную лицензию на предоставление услуг жителям Самангана.