Правительство Запорожской области возглавил Антон Кольцов
Запорожье, Украина, 18 июля, 2022, 22:23 — ИА Регнум. Правительство Запорожской области возглавил Антон Кольцов, который ранее занимал должность вице-губернатора Вологодской области. Об этом журналистам сообщил член областной администрации Владимир Рогов.
Ранее сообщалось, что в Херсонской области было сформировано новое правительство, в состав которого вошли местные жители и российские управленцы.
Напомним, в ходе выполнения задач специальной операции по защите Донбасса, российские военные освободили от украинских националистов Херсонскую область и часть Запорожской.
В регионах были созданы военно-гражданские администрации, начали вещать российские телеканалы, налаживаться прерванные в 2014 году торговые связи с Крымом, а также введен в оборот рубль. В регионах заявили, что планируют вход областей в состав России.
Напомним, до последнего времени Антон Кольцов работал первым вице-губернатором Вологодской области. Он является выпускником четвертого потока «школы губернаторов» ВШГУ — программы подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы.
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