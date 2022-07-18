Запорожье, Украина, 18 июля, 2022, 22:23 — ИА Регнум. Правительство Запорожской области возглавил Антон Кольцов, который ранее занимал должность вице-губернатора Вологодской области. Об этом журналистам сообщил член областной администрации Владимир Рогов.

Иван Шилов, ИА REGNUM Кадровые назначения

«Был представлен глава правительства Запорожской области Антон Кольцов, до этого занимавший пост первого заместителя губернатора Вологодской области» , — цитирует слова Владимира Рогова РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области было сформировано новое правительство, в состав которого вошли местные жители и российские управленцы.

Напомним, в ходе выполнения задач специальной операции по защите Донбасса, российские военные освободили от украинских националистов Херсонскую область и часть Запорожской.

В регионах были созданы военно-гражданские администрации, начали вещать российские телеканалы, налаживаться прерванные в 2014 году торговые связи с Крымом, а также введен в оборот рубль. В регионах заявили, что планируют вход областей в состав России.

Напомним, до последнего времени Антон Кольцов работал первым вице-губернатором Вологодской области. Он является выпускником четвертого потока «школы губернаторов» ВШГУ — программы подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы.

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