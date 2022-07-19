Белград, , 23:43 — REGNUM Сербия начала складировать газ в подземных хранилищах в Венгрии, который в любой момент может использовать для своих нужд. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич 18 июля, во время пресс-конференции в Белграде.

Александр Вучич Иван Шилов © ИА REGNUM

«В хранилище Банатский двор (в Сербии — ИА REGNUM) у нас сейчас находятся резервы на 50 дней потребления. Это, наряду с тем, что мы складируем в Венгрии, даст нам возможность потреблять 11 млн кубометров в день», — процитировал телеканал РТС слова Вучича.

Александр Вучич напомнил, что 18 июля «Газпром» сослался на форс-мажорные обстоятельства в снабжении одной из стран-потребителей газом. По его словам, это значит, что и Сербия может в любой момент остаться без газа и электричества, если «кто-то сошлется на форс-мажор».

Президент Сербии добавил, что правительство рассматривало несколько возможностей для экономии газа, в том числе уменьшение минимальной допустимой температуры в квартирах в отопительный сезон.

«Евросоюз опустил этот порог до 19 градусов, а мы договорились не опускать пока ничего. У нас есть план в зависимости от того, какие проблемы могут возникнуть», — отметил Вучич.

Напомним, что 18 июля агентство Reuters со ссылкой на письмо от Газпрома сообщило, что как минимум один купный потребитель в ЕС получил уведомление от российской государственной корпорации, что из-за форс-мажорных обстоятельств она не сможет выполнять договорные обязательства по поставкам газа.