Бухарест, , 22:13 — REGNUM Румыния планирует построить два ядерных реактора средней мощности для обеспечения энергетических нужд страны. Об этом 18 июля сообщил министр энергетики страны Вирджил Попеску, передаёт бухарестская информационная служба News. ro.

Атомная электростанция Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам министра, за средствами на строительство официальный Бухарест намерен обратиться к США. Ожидается, что для этого Попеску в ближайшее время посетит с рабочим визитом Вашингтон.

В Бухаресте рассчитывают, что новый проект позволит «значительно снизить зависимость Румынии от импорта энергоносителей из России» и «гарантировать безопасность страны в этой сфере», заявил министр.