Нижний Новгород, , 22:10 — REGNUM Более 29% жителей Нижнего Новгорода о самостоятельной предпринимательской деятельности. Таковы результаты опроса, проведённого аналитиками сервиса «SuperJob» среди 3000 представителей экономически активного населения по всей России.

Предприниматель

Среди молодых респондентов процент людей, задумывающихся о собственном деле, значительно выше: в возрасте до 24 лет — 45%, а старше 45 лет — только 26%.

Наиболее часто мечтают об открытии собственного бизнеса маркетологи — в 46% случаев, дизайнеры и менеджеры по закупкам и продажам — в 40%, PR-менеджеры — в 38% и инженерно-технические работники — 36%.

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Значительно реже о начале предпринимательской карьеры думают программисты — таковых насчитывается только 20%, медсёстры — 17% и курьеры — 15%.

Также стало известно о том, что 43% опрошенных нижегородцев придерживаются мнения, что не готовы заняться бизнесом.

При этом большинство из них ссылаются на отсутствие стартового капитала, непонятную экономическую ситуацию и нехватку необходимых знаний и навыков.

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