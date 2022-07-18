Москва, , 23:47 — REGNUM На круглом столе «Арктический совет: сценарии будущего международной площадки», который состоится 20 июля 2022 года, обсудят как и какие проблемы в регионе сможет решать Совет в нынешних реалиях. Мероприятие пройдёт онлайн, сообщает пресс-служба экспертного центра «Проектный офис развития Арктики» (ЭЦ ПОРА).

Флаги государств-участников Арктического совета arctic_council

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«Вынужденная пауза в полноформатной деятельности Арктического совета на фоне решений других семи арктических стран неизбежно приведет к тому, что риски и вызовы мягкой безопасности в Арктике, с которыми раньше весьма эффективно справлялась данная организация, будут нарастать», — считает Николай Корчунов, посол по особым поручениям МИД России, председатель Комитета старших должностных лиц Арктического совета.

Круглый стол «Арктический совет: сценарии будущего международной площадки» — первый из серии экспертных круглых столов Arctic Sessions. Спикерами станут эксперты из России, Китая, Финляндии и Индии.

Как сообщало ИА REGNUM, западные страны — члены Арктического совета решили приостановить свою деятельность в организации из-за ситуации на Украине.

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