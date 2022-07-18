* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, 18 июля, 2022, 21:59 — ИА Регнум. Люди в форме представителей движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершают вооруженные ограбления в провинции Нангархаре на востоке Афганистана, сообщает газета «8 Собх».

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Источники в провинции сообщили изданию, что несколько человек на пикапах средь бела дня совершили вооруженное ограбление одного из домов в районе Каризе-Кабир города Джелалабад, административного центра провинции. При нападении были похищены ценности и деньги.

Отмечается, что представители «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока никак не прокомментировали данную информацию.