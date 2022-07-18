Нижний Новгород, , 21:57 — REGNUM В первом полугодии 2022 года Горьковская железная дорога перечислила 3,5 млрд рублей налогов в бюджет Нижегородской области и отчислений во внебюджетные фонды региона. Об этом сообщает пресс-служба ГЖД.

Железная дорога Wallspaper.ru

Отмечается, что это самый большой показатель.

На втором месте по сумме полученных выплат оказалась Татария, получившая почти 665 млн рублей. А на третьем месте расположилась Кировской области, которой досталось 502 млн рублей.

Затем следуют Владимирская область — 414 млн рублей, Удмуртия — 360 млн рублей, Чувашия — 149 млн рублей, Свердловская область — 97 млн рублей.

Замыкают список Башкирия и Марий Эл, которым Горьковская железная дорога перечислила 46 млн и 22 млн рублей налогов и иных выплат, соответственно.

Читайте также: Горьковские железнодорожники перевезли почти 16,2 млн пассажиров за полгода