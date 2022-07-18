Кабул, , 21:53 — REGNUM В афганской провинции Забул неизвестными убит Хедаятулла, служивший командующим первой зоной безопасности административного центра провинции — города Калата при предыдущем правительстве. Об этом сообщает 18 июля газета «8 Собх».

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

Местные источники сообщили изданию, что ночью неизвестные увезли его из дома, а затем убили. Тело Хедаятуллы было найдено в центральном парке Калата.

Отмечается, что представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока никак не прокомментировали данную информацию.

Издание напоминает, что ранее в Забуле многие из бывших силовиков были арестованы, подвергнуты пыткам, исчезли или были убиты.