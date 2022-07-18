Саранск, 18 июля, 2022, 21:42 — ИА Регнум. В Мордовии продолжаются поиски несовершеннолетнего, который пропал утром 18 июля в лесном массиве Большеигнатовского района. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Гриб

По предварительным данным, около 9 часов утра несовершеннолетний 2007 года рождения отправился с дедушкой и братом в лес за грибами. Потеряв внука из виду и безрезультатно пытаясь отыскать его самостоятельно, мужчина обратился в службу спасения по номеру 112.

Около 16 часов того же дня, после сообщения от службы спасения на место выехали сотрудники местного отделения МВД и МЧС России. В поисках принимают участие местные жители и работники лесничества. Поиски ребенка продолжаются.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Воткинская межрайонная прокуратура Удмуртии провела проверку по факту публикации в интернете, в которой говорилось о потерявшемся в походе ребенке. 11 несовершеннолетних были направлены на родник за водой без сопровождения. В результате один из детей заблудился в лесу и долгое время находился там один.

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