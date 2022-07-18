* талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 18 июля, 2022, 21:40 — ИА Регнум. В ходе боев в уезде Балхаб провинции Сарипуль на севере Афганистана тысячи хазарейцев-шиитов, в том числе женщины, дети и старики, бежали из района боевых действий, сообщает информационное агентство «Шафакна».

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

Отмечается, что некоторое количество беженцев прибыло в Мазари-Шариф, чтобы избежать мести со стороны «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), однако силы талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в этом городе преследуют и арестовывают жителей Балхаба.

Согласно местным источникам, спецслужбы талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) минувшей ночью ворвались в гостиницу в центре Мазари-Шарифа, арестовали ряд жителей Балхаба и увезли их в неизвестном направлении. Мотив этих арестов неизвестен, но, похоже, разведка разыскивает людей, раненых в «Балхабской войне». Один из арестованных имел ранение в руку.

Сообщается, что ещё в одной из гостиниц в районе Мандави города Мазари-Шариф боевики «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) потребовали выдать раненых жителей Балхаба, но покинули ее после физического досмотра, не найдя раненых.

Несколько дней назад была опубликована фотография маулави Мехди Муджахида, хазарейского командира талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), воюющего сейчас против них, на которой видно, что он и некоторые из его людей устроили привал в горах.

Местные источники сообщают, что после публикации этого фото талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) усилили притеснения жителей Балхаба, а также установили несколько блокпостов на дорогах, ведущих в Балхаб, и никому не позволяют выезжать или въезжать в этот район.

По информации издания, 16 июля в мечети Базарака в этом уезде состоялась встреча с участием некоторых жителей Балхаба и представителей «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

На встрече обсуждалось возвращение балхабских беженцев в свои дома, и талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) выдвинули несколько предварительных условий. В частности, представители местного населения должны гарантировать, что против талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не будет предпринято никаких действий, местные жители также не должны будут выезжать без разрешения в другие провинции.

Сообщается также, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) потребовали от балхабцев подтверждения данных ООН о 27 тысячах временно перемещённых лиц, но, по открытым источникам, их реальное число может составлять более 50 тысяч человек. Все они в настоящее время живут в горах и ущельях и находятся в катастрофической ситуации.