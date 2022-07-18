Турин, Италия, 18 июля 2022, 21:38 — REGNUM Туринский «Ювентус» готов перехватить 25-летнего бразильского центрального защитника «Торино» Глейсона Бремера у миланского «Интера». Об этом 18 июля сообщил журналист Фабрицио Романо.
По информации источника, «Ювентус» готов заплатить за футболист требуемые 30 миллионов евро плюс бонусы. Если «Интер» сегодня не сможет договориться с «Торино», «Ювентус» станет лидером в борьбе за футболиста.
В прошедшем сезоне итальянской Серии А 2021/22 Глейсон Бремер принял участие в 33-х турах регулярного чемпионата, в которых отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей. Также бразилец получил семь желтых карточек.