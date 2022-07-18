Турин, Италия, , 21:38 — REGNUM Туринский «Ювентус» готов перехватить 25-летнего бразильского центрального защитника «Торино» Глейсона Бремера у миланского «Интера». Об этом 18 июля сообщил журналист Фабрицио Романо.

Логотип Ювентуса

По информации источника, «Ювентус» готов заплатить за футболист требуемые 30 миллионов евро плюс бонусы. Если «Интер» сегодня не сможет договориться с «Торино», «Ювентус» станет лидером в борьбе за футболиста.

В прошедшем сезоне итальянской Серии А 2021/22 Глейсон Бремер принял участие в 33-х турах регулярного чемпионата, в которых отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей. Также бразилец получил семь желтых карточек.