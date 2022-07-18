Бишкек, , 21:37 — REGNUM Чаще всего дорожно-транспортные происшествия в Киргизии происходят из-за нарушения водителями правил дорожного движения. Об этом заявил министр внутренних дел Улан Ниязбеков на пресс-конференции сегодня, 18 июля.

Полный провал

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По словам высокопоставленного чиновника, с начала 2022 года пытались получить водительские права 310,5 тысячи человек. Из них 78% в итоге провалили экзамен на знание ПДД.

«То есть получается, что около 241,2 тысячи граждан не обладают специальными навыками и знаниями, позволяющими им сесть за руль автомобиля», — подчеркнул глава МВД.

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