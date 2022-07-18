Мюнхен, Германия, 18 июля, 2022, 21:35 — ИА Регнум. Как сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо, мюнхенская «Бавария» готова отпустить 21-летнего нидерландского центрального нападающего Джошуа Зиркзее за 10 миллионов евро. В подписании футболиста заинтересована «Болонья».

ФК Бавария Мюнхен

По информации источника, сам футболист готов продолжить карьеру в одном из клубом итальянской Серии А. На данный момент трансферная стоимость форварда, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 11 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Джошуа Зиркзее, выступая за «Андерлехт» на правах аренды, принял участие в 38-ми матчах бельгийской Про-Лиги 2021/22, в которых отметился шестнадцатью забитыми мячами и восемью результативными передачами. В составе молодежной сборной Нидерландов U21 на счету Зиркзее семь голов в одиннадцати встречах.