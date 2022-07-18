Бишкек, 18 июля, 2022, 21:34 — ИА Регнум. Арбитражный суд в Гонконге вынес решение по иску ПАО «РусГидро» против правительства Киргизии о возмещении $37 млн (2,14 млрд рублей), потраченные российской корпорацией на проект по постройке Верхне-Нарынского каскада ГЭС. Об этом сообщили в Министерстве юстиции республики.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Киргизия

Судебный орган частично удовлетворил исковые требования российской компании, и признал, что Киргизия обязана компенсировать деньги, вложенные «РусГидро» в строительство посредством займов, выданных совместному предприятию ЗАО «Верхне-Нарынские гидроэлектростанции».

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Арбитры обосновали своё решение положениями киргизско-российского межправительственного соглашения о строительстве каскада гидроэлектростанций, а также многочисленными публичными заявлениями высокопоставленных киргизских чиновников в период с 2016 по 2020 годы о фактическом признании долга перед «РусГидро».

Сейчас центр судебного представительства при Минюсте Киргизии пытается найти основания для оспаривания арбитражного решения. Сделать это киргизские власти могут только до октября 2022 года.

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