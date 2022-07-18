Рим, 18 июля, 2022, 21:31 — ИА Регнум. Как сообщает итальянское издание Corriere dello Sport, римский «Лацио» пока не получил ни одного предложения по трансферу 27-летнего центрального полузащитника сборной Сербии Сергея Милинковича-Савича.

(сс) Эдгар Брещанов Сергей Милинкович-Савич

Ранее сообщалось, что «орлята» готовы расстаться с футболистом, если поступит предложение в размере 70 миллионов евро. При этом несколько клубов Английской Премьер-лиги готовы подписать Милинковича-Савича за 55 миллионов евро.

В прошедшем сезоне итальянской Серии А 2021/22 Сергей Милинкович-Савич принял участие в 37-ми турах регулярного чемпионата, в которых отметился одиннадцатью забитыми мячами, одиннадцатью результативными передачами и получил четыре желтые и одну красную карточки.

На данный момент трансферная стоимость 27-летнего хавбека, по оценкам портала transfermarkt, составляет 70 миллионов евро. Соглашение Милинковича-Савича с «Лацио» рассчитано до 30 июня 2024 года.