Ижевск, 18 июля, 2022, 21:31 — ИА Регнум. В период с 19 по 22 июля в Удмуртии немного похолодает, ожидаются дожди и грозы. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

Гроза

Предстоящей ночью ночью в западной части республики пройдут дожди и грозы. Завтра утром, 19 июля, и в течение всего дня на всей территории региона будут идти дожди, есть вероятность грозы. При грозах ожидается порывистый ветер. Температура воздуха в ночь на вторник опустится до 15-20°С, днем вернется к 20-25°С.

20 июля на характер погоды будет влиять тыловая часть южного циклона, на территории республики начнет главенствовать более прохладный воздух. Ночью столбики термометров опустятся до 10-15°С, а в светлое время суток температура не превысит отметки 18-23°С. Ночью местами также ожидаются кратковременные дожди, днем дождь будет идти почти повсеместно. В дневные часы также не исключаются грозы.

21 и 22 июля снова местами пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха ночью окажется в пределах 9-14°С, днем 21 июля — 18-23°С, 22 июля — 20-25°С.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в выходные дни 16 и 17 июля, в Удмуртии температура воздуха постепенно приблизилась к климатическим нормам. Было преимущественно тепло и сухо.

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