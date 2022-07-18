Казань, 18 июля, 2022, 21:28 — ИА Регнум. 18 июля казанский «Рубин» объявил об уходе 24-летнгео центрального защитника сборной Туниса Монтассара Талби во французский «Лорьян». Как сообщает портал transfermarkt, сумма трансфера составила 1,5 миллиона евро.

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды Зенит Артем Дзюба и игрок команды Рубин Монтассар Талби

Монтассар Талби подписал с «Лорьяном» трехлетнее соглашение, рассчитанное до конца сезона 2024/25. В грядущем сезоне клуб выступит в Лиге 1 2022/23.

За «Рубин» Монтассар Талби выступал с 9 августа 2021 года после перехода из «Беневенто» за 900 тысяч евро. На данный момент трансферная стоимость тунисского футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 1,2 миллиона евро.

В прошедшем сезоне защитник принял участие в 25-ти турах Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых не смог отметиться результативными действиями и получил одну желтую карточку.