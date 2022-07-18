Неаполь, Италия, 18 июля, 2022, 21:24 — ИА Регнум. Спортивный директор «Наполи» Кристиано Джунтоли заявил, что мюнхенская «Бавария» не делала клубу предложений по трансферу 23-летнего форварда сборной Нигерии Виктора Осимхена.

Liondartois Виктор Осимхен

«Мы не получали никаких предложений от «Баварии» по Виктору Осимхену. Кроме того, мы не ведем переговоров о продаже Ирвинга Лосано — мы рассчитываем на него в этом сезоне», — цитирует Джунтоли журналист Фабрицио Романо.

В прошедшем сезоне итальянской Серии А 2021/22 Виктор Осимхен принял участие в 27-ми матчах регулярного чемпионата, в которых отметился четырнадцатью забитыми мячами и двумя результативными передачами.