Ижевск, , 21:05 — REGNUM Пилоты санавиации посадили вертолет с новорожденным на ижевском ипподроме. Ребенок родился в Можге и находился на аппарате ИВЛ (искусственной вентиляции легких) практически с первых минут жизни, сообщила в своем telegram-канале вице-премьер Удмуртии Эльвира Пинчук.

Вертолет санавиации t. me/elvira_pinchuk

Эвакуировать на вертолете такого пациента врачам Республиканской детской клинической больницы пришлось впервые.

Посадку провели на ипподроме, чтобы быстрее доставить младенца в больницу. Там его подключили к аппарату ингаляционной подачи оксида азота. Сейчас ребенок идет на поправку.

Как сообщало ИА REGNUM, 500-й вылет совершили пилоты и врачи санитарной авиации в Удмуртии, доставив пациента из Сарапула в Ижевск на операцию в апреле текущего года. Служба санитарной авиации работает в регионе почти три года. За этом время были эвакуированы 450 пациентов, в том числе 33 ребенка, самому младшему из которых было всего два часа.

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