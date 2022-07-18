Москва, 18 июля, 2022, 21:04 — ИА Регнум. 29-летний фланговый атакующий защитник «Динамо» и сборной Уругвая Гильермо Варела не планирует покидать московский клуб в текущее летнее трансферное окно.

Алексей Колчин ИА REGNUM «Динамо»

«Остаюсь ли я в клубе? Да, я остаюсь. У меня еще есть контракт с «Динамо». Готов ли я отыграть в этой команде весь сезон? Да, я готов!», — цитирует Гильермо Варелу издание «Спорт-Экспресс».

В прошедшем сезоне Гильермо Варела принял участие в 24-х турах Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился двумя результативными передачами и получил четыре желтые и одну красную карточки.

Варела выступает за «Динамо» с 17 июля 2021 года после перехода из «Копенгагена» за 1 миллион евро. На данный момент трансферная стоимость уругвайца, по оценкам портала transfermarkt, составляет 2,5 миллиона евро.