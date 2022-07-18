Барселона, Испания, 18 июля, 2022, 21:01 — ИА Регнум. Руководство каталонской «Барселоны» просит нападающего сборной Нидерландов Мемфиса Депая отдать девятый номер 33-летнему форварду Роберту Левандовскому, чтобы его футболки лучше продавались. Об этом 18 июля сообщило издание Sport. es.

«Барселона»

За «Барселону» Мемфис Депай выступает с 1 июля 2021 года после перехода из французского «Лиона» на правах свободного агента. Текущее соглашение нидерландца с «сине-гранатовыми» рассчитано до 30 июня 2023 года.

В прошедшем сезон Мемфис Депай, выступая за «Барселону» под девятым номером, принял участие в 28 турах чемпионата Испании, в которых отметился двенадцатью забитыми мячами, двумя результативными передачами и получил три желтые карточки.