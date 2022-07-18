Рим, , 20:59 — REGNUM 20 июля премьер-министр Италии Марио Драги выступит в обеих палатах парламента, сообщили в пресс-службе правительства 18 июля.

Правительство Италии

Также в обеих палатах будет поставлен на голосование вопрос о жоверии правительству.

Как сообщалось ранее, премьер-министр Италии Марио Драги подал в отставку, объясняя свое решение непрочностью правящей коалиции. Ведущая парламентская партия (популисты из «Движения 5 звезд») ранее воздержалась при голосовании о доверии правительству, причиной стали разногласия с Драги по ряду вопросов. Либералы и целый ряд общественных деятелей убеждают Драги и популистов изменить свою позицию, прийти к компромиссу, чтобы не проводить выборы в разгар кризиса.

Если популисты не изменят своего решения, могут быть назначены досрочные выборы (очередные должны пройти весной 2023 года). Президент страны также вправе позволить сформировать новое большинство в действующем составе парламента. Помимо популистов и либералов, в «широкую» правящую коалицию также входят две из трех правоконсервативных партий (Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони).