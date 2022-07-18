Лондон, , 20:56 — REGNUM Лондонский футбольный клуб «Челси» рассчитывать продать 28-летнего английского атакующего полузащитника Росса Баркли в текущее летнее трансферное окно. Об этом 18 июля сообщило издание Daily Mail.

По информации источника, на Росса Баркли не рассчитывает главный тренер «пенсионеров» Томас Тухель.

В прошедшем сезоне Рос Баркли принял участие лишь в четырнадцати матчах за «Челси» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом в ворота «Уотфорда».

За «Челси» Росс Баркли выступает с 5 января 2018 года после перехода из «Эвертона» за 16,8 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость полузащитника, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 12 миллионов евро.