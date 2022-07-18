Рим, , 20:55 — REGNUM Новым премьер-министром Италии должна стать лидер партии «Братья Италии» Джорджа Мелони, полагают 24,1% граждан, таковы опубликованные 18 июля результаты опроса Termometro Politico.

Джорджа Мелони, лидер «Братьев Италии» Giorgiameloni.it

Это соответствует общему рейтингу оппозиционной правоконсервативной партии, самой популряной в стране в настоящее время.

Переизбрание на второй срок Марио Драги поддерживают 22,5% граждан, третье премьерство Джузеппе Конте (занимал этот пост в 2018—2021 годах) — 14,7%.

Как сообщалось ранее, премьер-министр Италии Марио Драги подал в отставку, объясняя свое решение непрочностью правящей коалиции. Ведущая парламентская партия — популисты из «Движения 5 звезд» воздержались при голосовании о доверии правительству, причиной стали разногласия с Драги по ряду вопросов. Либералы и целый ряд общественных деятелей убеждают Драги и популистов изменить свою позицию, прийти к компромиссу.

Если популисты не изменят своего решения, могут быть назначены досрочные выборы (очередные должны пройти весной 2023 года). Президент страны также вправе позволить сформировать новое большинство в действующем составе парламента. Помимо популистов и либералов, в коалицию также входят две из трех правоконсервативных партий (Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони).