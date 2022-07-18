София, , 20:54 — REGNUM Высокопоставленный чиновник Службы государственной безопасности Болгарии (ДАНС) был задержан по подозрению в получении взятки. Об этом 18 июля сообщает софийский информационный портал News. bg.

Взятка

По предварительным данным, госслужащий может быть причастен к незаконному получению 2250 левов ($1,5 тысячи) от местного фермера за уничтожение документов по уголовному делу.

По данному факту в настоящее время ведется следствие. Если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит тюремное заключение на срок до шести лет.