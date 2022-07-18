Марсель, Франция, , 20:51 — REGNUM 34-летний экс-защитник мадридского «Реала» и сборной Бразилии Марсело может продолжить карьеру во Франции. Как сообщает издание RMC Sport, футболиста в «Марсель» хочет пригласить новый главный тренер команды Игор Тудор.

Матч группового этапа Чемпионата Мира по футболу — 2018 между сборными командами Бразилии и Коста-Рики. Марсело Андрей Пронин © ИА REGNUM

Ранее сообщалось, что Марсело получил контрактное предложение от «Лос-Анджелес Гэлакси», однако сам футболист хотел бы продолжить карьеру в Европе.

В прошедшем сезоне Марсело принял участие в двенадцати турах испанской Примеры 2021/22, в которых отметился двумя результативными передачами.

За «Реал» Марсело выступал с 1 января 2007 года после перехода из «Флуминенсе» за 6,5 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость бразильца, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 3 миллиона евро.