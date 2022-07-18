Милан, Италия, , 20:50 — REGNUM Либералы и популисты, приведшие Италию к правительственному кризису, занимаются дворцовыми интригами вместо того, чтобы работать, заявил 18 июля глава фракции партии «Лига» в парламенте Риккардо Молинари.

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Именно с этим желанием коллег по коалиции Молинари связал их требование рассматривать вопрос о доверии правительству сначала в нижней палате парламента и только потом в сенате (процедура предполагает обратную последовательность): либералы рассчитывают, что им удастся принять нужное решение в нижней палате и тем самым переубедить некоторых сенаторов.

Как сообщалось ранее, премьер-министр Италии Марио Драги подал в отставку, объясняя свое решение непрочностью правящей коалиции. Ведущая парламентская партия — популисты из «Движения 5 звезд» воздержались при голосовании о доверии правительству, причиной стали разногласия с Драги по ряду вопросов. Либералы и целый ряд общественных деятелей убеждают Драги и популистов изменить свою позицию, прийти к компромиссу.

Если популисты не изменят своего решения, могут быть назначены досрочные выборы (очередные должны пройти весной 2023 года). Президент страны также вправе позволить сформировать новое большинство в действующем составе парламента. Помимо популистов и либералов, в коалицию также входят две из трех правоконсервативных партий (Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони).