Белград, , 21:02 — REGNUM При отправке партии военного груза сербского производства его конечному потребителю — министерству обороны Республики Бангладеш, сербское государство выполнило все международные обязательства, касающиеся торговли оборонной продукцией, и поступило в соответствии со всеми действующими международными регламентами. Об этом говорится в официальном сообщении министерства обороны Сербии, опубликованном 18 июля.

Самолёт Ан-12 Игорь Двуреков

В сообщении подчеркивается, что самолет Ан-12 украинской компании «Меридиан ЛТД», потерпевший крушение на территории Греции, перевозил около 11,5 тонн продукции сербской военной индустрии, которая принадлежала сербской частной компании «Валир».

Компания предварительно получила согласие министерства обороны Сербии на экспорт вооружения в Бангладеш, отмечается в сообщении.

Выбор маршрута полета с промежуточными посадками в Иордании (Амман), Саудовской Аравии (Эр-Рияд) и Индии (Ахмадабад), так же, как и выбор транспортной компании, не находились в компетенциях сербского государства, отметило Министерство обороны.

Напомним, что украинский грузовой самолёт Ан-12 потерпел крушение возле города Кавала в Греции 16 июля. Самолёт совершал авиаперелёт из Сербии в Бангладеш с 11,5 тонны опасного груза на борту. Перед крушением самолёта экипаж сообщил диспетчерам о проблемах с двигателем.