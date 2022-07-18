Рим, 18 июля, 2022, 20:44 — ИА Регнум. По данным на 18 июля, жертвами коронавируса в Италии стали 170 037 человек, за последние сутки этот показатель увеличился на 112, сообщили в министерстве здравоохранения.

Poliziadistato.it Вакцинация от коронавируса в Италии

Общее число носителей вируса за все время эпидемии — более 20 миллионов (население Италии — 59 миллионов человек).

В настоящее время заражены 1,454 миллиона человек. Двумя или более дозами вакцины привиты чуть менее 50 миллионов человек.