Алжир, 18 июля, 2022, 20:40 — ИА Регнум. Объем поставок газа из Алжира в Италию будет увеличен до 4 млрд кубометров, заявил 18 июля премьер-министр Италии Марио Драги.

(сс) Poudou99 Алжир

Драги и ряд министров находятся в эти дни в Алжире, предполагается, что будет подписано несколько межправительственных соглашений.

Увеличение объемов закупок газа в Северной Африке — часть стратегии Италии по снижению «зависимости» от России (до 2021 года Россия обеспечивала 40% потребности страны в газе).