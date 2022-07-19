Вильнюс, , 23:40 — REGNUM Пограничники Литвы за минувшие сутки не пустили в страну 81 нелегального мигранта, пытавшегося проникнуть с территории Белоруссии. Об этом сообщает Служба охраны госграницы Литвы.

Литва Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«За прошедшие сутки нелегально перейти границу попытался 81 человек, хотя днëм ранее не было ни одной такой попытки», — говорится в сообщении.

До этого максимум был отмечен по итогам последнего дня марта, когда перейти границу попытались 68 человек. Всего с начала года белорусско-литовскую границу пытались пересечь 2567 нелегальных мигрантов.

Как сообщало ИА REGNUM, об участившихся попытках нелегально пересечь границу докладывают и польские пограничники. 17 июля со стороны Белоруссии границу пытались нелегально пересечь 47 мигрантов.