Вильнюс, 19 июля, 2022, 23:40 — ИА Регнум. Пограничники Литвы за минувшие сутки не пустили в страну 81 нелегального мигранта, пытавшегося проникнуть с территории Белоруссии. Об этом сообщает Служба охраны госграницы Литвы.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Литва

«За прошедшие сутки нелегально перейти границу попытался 81 человек, хотя днëм ранее не было ни одной такой попытки», — говорится в сообщении.

До этого максимум был отмечен по итогам последнего дня марта, когда перейти границу попытались 68 человек. Всего с начала года белорусско-литовскую границу пытались пересечь 2567 нелегальных мигрантов.

Как сообщалоИА REGNUM, об участившихся попытках нелегально пересечь границу докладывают и польские пограничники. 17 июля со стороны Белоруссии границу пытались нелегально пересечь 47 мигрантов.