Дортмунд, Германия, , 20:38 — REGNUM Сегодня, 18 июля, дортмундская «Боруссия» в рамках товарищеской встречи сыграет с испанской «Валенсией». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

Стартовые составы команд:

«Боруссия»: Грегор Кобель, Нико Шлоттербек, Матс Хуммельс, Рафаэл Геррейру, Тома Менье, Махмуд Дауд, Джуд Буллингем, Торган Азар, Марко Ройс, Карим Адейеми, Юссуфа Мукоко.

«Валенсия»: Георгий Мамардашвили, Тьерри Коррейя, Габриэль Паулиста, Хосе Луис Гайя, Кристиан Москера, Юнус Муса, Уго Гильямон, Гонсалу Гедеш, Карлос Солер, Саму Кастильехо, Маркос Андре.

29 июля «Боруссия» в первом матче сезона сыграет с командой «Мюнхен 1860» в рамках первого раунда Кубка Германии сезона 2022/23.