Рим, , 20:34 — REGNUM Профсоюзы Италии 18 июля отменили намеченную на 20−21 июля общенациональную забастовку таксистов, сообщили их представители.

Такси GörlitzPhotography

Причиной отмены стал правительственный кризис. В настоящее время профсоюзам не с кем обсуждать проблемы отрасли.

Предполагается, что после разрешения политического кризиса диалог профсоюзов с правительством будет продолжен.

Ранее таксисты провели двухдневную национальную забастовку. Профсоюзы протестуют против поправок в закон о конкуренции: по их мнению, «либерализация отрасли» пойдет на пользу только агрегаторам и при этом снизит стоимость услуг, их качество и доходы работников.