Минск, , 23:38 — REGNUM Возмездие для белорусских наёмников, которые воюют на Украине, «будет неотвратимым». Об этом заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей. Его видеокомментарий опубликовало в своем телеграм-канале агентство БелТА.

Владимир Макей Mfa.gov.by

Макей отметил, что в МИД поступала информация о задержании, и о гибели ряда белорусских наëмников, которые воевали на Украине.

«В любом случае эти люди наверняка знали на что идут, что они будут наказываться по соответствующим законам военного времени, будь то в Белоруссии или же в тех регионах, по законам тех образований, на территории которых они воюют. Поэтому думаю, что они понимали, что они могут получить сполна. Я не знаю, как будет ситуация в дальнейшем, по мере получения официальной информации будем думать, но должен сказать, в любом случае возмездие для таких людей будет неотвратимым», — сказал Макей.

Как сообщало ИА REGNUM, представитель министерства обороны России 12 июля заявил, что с начала специальной военной операции на Украине из Белоруссии для участия в боевых действиях на стороне киевского режима прибыли 208 наëмников.