Коктебель , Крым, 18 июля 2022, 20:32 — REGNUM С 17 по 20 июля на базе Международного детского центра «Артек» проходит финал Всероссийского конкурса «Большая перемена» — проекта Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь), входящего в линейку президентской платформы «Россия — страна возможностей» — для российских школьников 5-7 классов и участников международного трека — граждан иностранных государств.
Восьмая смена в «Артеке» объединила 600 российских участников «Большой перемены» и 500 участников Международного трека, среди которых — финалисты основного конкурса для иностранных граждан, владеющих русским языком, и победители конкурсного отбора на международный слет «Планета больших перемен», получившие в качестве награды смену в легендарном детском центре.
По итогам финала среди иностранных граждан 100 участников станут победителями и получат возможность бесплатно пройти обучение в лучших российских вузах. В числе участников смены 220 школьников из ЛНР и ДНР. Среди финалистов — также старшеклассники из Канады, Португалии, Казахстана, Египта, Ливана, Киргизии, Армении, Японии, Белоруссии, Молдавии, Сирии, Южного Судана, Таджикистана, Турции, Узбекистана, Китая, Ливана, Монголии и Южной Осетии.
Среди участников конкурса «Большая перемена» для иностранных граждан — Орелия Беллуан. Она родилась и живет в Египте, учится в русско-французской школе и говорит на нескольких языках. Она рассказала, что приезжает к родственникам мамы в Россию почти каждое лето.
Семнадцатилетний участник международного трека «Большой перемены» Даниэл Тирану из Лиссабона рассказал, что тоже уже несколько раз бывал в России. В одну из таких поездок он и узнал о конкурсе от своей российской знакомой. С рождения живущий в Португалии школьник, сейчас только изучает русский язык, поэтому общается с ребятами из своего отряда на русском и английском. По его словам, «Большая перемена» позволила стать ближе к Родине своей мамы.
Школьник Лю Джаотун родился в небольшом городе в Китайской Народной Республике, а потом в детстве вместе с родителями переехал в Благовещенск.
Лю Джаотун в «Большой перемене» выбрал вызов «Создавай будущее!», потому что интересуется наукой, любит познавать мир и мечтает открывать что-то новое. Школьник играет в баскетбол, а также любит готовить китайские традиционные блюда.
Участница «Большой перемены» из Казахстана Ромина Садыкова впервые побывала в России на финале конкурса в «Артеке». Она рассказала, что уже успела подружиться здесь с девочками из Монголии и Южной Осетии.
Школьница только перешла в 10 класс, она хочет получать высшее образование в России и сейчас выбирает между двумя направлениями — медициной и экономикой. В рамках конкурсной работы Ромина выбрала тему ситифермерства и придумала идею, как можно избавляться от вредителей урожая экологичным способом.
Помимо конкурсных испытаний все иностранные участники финала в «Артеке» посещают мотивационные дискуссии, познавательные мастер-классы, которые для школьников проведут представители науки, образования, культуры, спорта, предпринимательства и волонтерства, а также активности от партнеров финала.
Всероссийский конкурс «Большая перемена» реализуется в рамках Национального проекта «Образование». Его организаторами выступают Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), АНО «Россия — страна возможностей», АНО «Большая Перемена» и Российское движение школьников.
Конкурс проходит при поддержке Министерства просвещения РФ и Министерства науки и высшего образования РФ.
Партнеры конкурса — Сбербанк, VK, Госкорпорация «Росатом», ОАО «Российские железные дороги», Госкорпорация «Роскосмос».