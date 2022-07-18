Коктебель , Крым, 18 июля, 2022, 20:32 — ИА Регнум. С 17 по 20 июля на базе Международного детского центра «Артек» проходит финал Всероссийского конкурса «Большая перемена» — проекта Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь), входящего в линейку президентской платформы «Россия — страна возможностей» — для российских школьников 5-7 классов и участников международного трека — граждан иностранных государств.

Kremtrek.ru Артек

Восьмая смена в «Артеке» объединила 600 российских участников «Большой перемены» и 500 участников Международного трека, среди которых — финалисты основного конкурса для иностранных граждан, владеющих русским языком, и победители конкурсного отбора на международный слет «Планета больших перемен», получившие в качестве награды смену в легендарном детском центре.

По итогам финала среди иностранных граждан 100 участников станут победителями и получат возможность бесплатно пройти обучение в лучших российских вузах. В числе участников смены 220 школьников из ЛНР и ДНР. Среди финалистов — также старшеклассники из Канады, Португалии, Казахстана, Египта, Ливана, Киргизии, Армении, Японии, Белоруссии, Молдавии, Сирии, Южного Судана, Таджикистана, Турции, Узбекистана, Китая, Ливана, Монголии и Южной Осетии.

Среди участников конкурса «Большая перемена» для иностранных граждан — Орелия Беллуан. Она родилась и живет в Египте, учится в русско-французской школе и говорит на нескольких языках. Она рассказала, что приезжает к родственникам мамы в Россию почти каждое лето.

«Я узнала о «Большой перемене» всего несколько месяцев назад, и сразу решила участвовать — ведь финал конкурса должен был проходить здесь, в «Артеке». Мне кажется, что все хотят побывать в «Артеке», даже ребята из других стран. Я нашла здесь много новых друзей», — рассказала Орелия Беллуан.

Семнадцатилетний участник международного трека «Большой перемены» Даниэл Тирану из Лиссабона рассказал, что тоже уже несколько раз бывал в России. В одну из таких поездок он и узнал о конкурсе от своей российской знакомой. С рождения живущий в Португалии школьник, сейчас только изучает русский язык, поэтому общается с ребятами из своего отряда на русском и английском. По его словам, «Большая перемена» позволила стать ближе к Родине своей мамы.

«Я решил участвовать в «Большой перемене», потому что я люблю Россию. Я хотел лучше выучить русский язык. А еще это, «once in a life time» — такое случается раз в жизни», – сказал Даниэл Тирану.

Школьник Лю Джаотун родился в небольшом городе в Китайской Народной Республике, а потом в детстве вместе с родителями переехал в Благовещенск.

«Я сам не знаю, как я выучил русский язык, для меня это было очень тяжело!», — рассказал он.

Лю Джаотун в «Большой перемене» выбрал вызов «Создавай будущее!», потому что интересуется наукой, любит познавать мир и мечтает открывать что-то новое. Школьник играет в баскетбол, а также любит готовить китайские традиционные блюда.

«В моем отряде ребята примерно из 10 стран. Все они очень общительные и дружелюбные, мне было очень легко начать с ними разговор, найти общие темы и подружиться», — добавил он.

Участница «Большой перемены» из Казахстана Ромина Садыкова впервые побывала в России на финале конкурса в «Артеке». Она рассказала, что уже успела подружиться здесь с девочками из Монголии и Южной Осетии.

«О «Большой перемене» мне рассказала подруга. Она посоветовала участвовать в конкурсе всем своим друзьям. Меня очень поддерживала моя семья, и когда они узнали, что я поеду в «Артек», были безумно рады! Они немножко боялись отпускать меня в другую страну, но поняли, что это очень важно для моего будущего!», — подчеркнула Ромина Садыкова.

Школьница только перешла в 10 класс, она хочет получать высшее образование в России и сейчас выбирает между двумя направлениями — медициной и экономикой. В рамках конкурсной работы Ромина выбрала тему ситифермерства и придумала идею, как можно избавляться от вредителей урожая экологичным способом.

Помимо конкурсных испытаний все иностранные участники финала в «Артеке» посещают мотивационные дискуссии, познавательные мастер-классы, которые для школьников проведут представители науки, образования, культуры, спорта, предпринимательства и волонтерства, а также активности от партнеров финала.

Всероссийский конкурс «Большая перемена» реализуется в рамках Национального проекта «Образование». Его организаторами выступают Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), АНО «Россия — страна возможностей», АНО «Большая Перемена» и Российское движение школьников.

Конкурс проходит при поддержке Министерства просвещения РФ и Министерства науки и высшего образования РФ.

Партнеры конкурса — Сбербанк, VK, Госкорпорация «Росатом», ОАО «Российские железные дороги», Госкорпорация «Роскосмос».